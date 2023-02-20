Грозы и дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, с 21 по 23 февраля. На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным специалистов, в ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный Атлантический циклон с большими запасами влаги.
Согласно прогнозу, он принесет с собой плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики - с метелями.
На юге Казахстана ожидается гроза.
В некоторых регионах также будет наблюдаться изменение температурного фона:
- на западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0...-8 до -7...-15 градусов;
- на северо-западе, севере, востоке страны повышение от -5...-15 до 0...-8 градусов;
- в центре колебание от -2...-15 мороза до -3...+3 градусов;
- в южной половине республики ночью основной фон составит -3 ...+3 градусов.
Стоит отметить, что на официальном сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводкоопасный период имеет место с 3 декады февраля по 1 декаду июня.
Паводок – это один из видов наводнений. Причинами являются: резкое повышение температурного фона, интенсивное таяние снега и интенсивные дожди. При этом в горной и предгорной местности возможно формирование склоновых стоков. Такой опасности подвержены все предгорные населенные пункты.
Паводки образуются в пониженных местах, где возникает скопление талой воды и повышается уровень грунтовых вод.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010065-grozy-i-dozhdi-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/