Потепление до +13 градусов ожидается на этой неделе в Алматы

Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В Алматы ожидается потепление до +13 градусов на этой неделе. Актуальная информация о прогнозе погоды опубликована на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в понедельник, 20 февраля, в южной столице ожидается +3...+5 градусов. Во вторник воздух прогреется до +6...+8 градусов по Цельсию. Далее температура будет лишь увеличиваться, и днем 23 февраля столбики термометров достигнут отметки в +11...+13 градусов.

В ночные часы температура воздуха составит -2...-4 градуса, а 24 февраля поднимется до +1...+3 градусов.

Что касается осадков, то в Алматы на этой неделе синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью, однако в пятницу, 24 февраля, алматинцев ждет увеличение облачности, временами осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед. Температура при этом составит +8...+10 градусов.

Ранее мы сообщали, какая погода ожидается сегодня, 20 февраля, в крупнейших городах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010035-poteplenie-do-13-gradusov-ozhidaetsya-na-etoy-nedele-v-almaty/