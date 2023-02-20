Снег и сильный ветер прогнозируют в Астане

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 20 февраля, в крупнейших городах Казахстана. Плюсовую температуру обещают в Алматы и Шымкенте, а снег, холод и сильный ветер ожидается в Астане. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в понедельник ожидается погода без осадков и переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха поднимется до 5-7 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Астане прогнозируют кратковременные осадки в виде снега и сильный ветер 9-15 м/с утром и днем, а иногда порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается в районе 0...-2 градусов.

В Шымкенте будет тепло - синоптики прогнозируют 12-14 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, скорость ветра в городе составит 5- м/с.

Отметим, что накануне "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны, в том числе и в Астане. Казахстанцев предупредили о гололедице.

На официальном сайте ДЧС Алматинской области опубликованы основные правила езды на автомобиле в гололед.

В зимний период или межсезонье безопасность водителей в гололед зависит не только от стиля вождения, а также от состояния и исправности самого автомобиля. Особое внимание необходимо уделить шипованной зимней резине. Следите за исправностью "дворников" и состоянием фар.

Используйте незамерзающую жидкость. Следует помнить, что часто гололед возникает на остановках общественного транспорта, эстакадах, мостах или на загородных шоссе.

По некоторым признакам можно предугадать появление обледенелого участка и подготовиться к нему: гололеду способствует низкая температура воздуха. Если окна в салоне запотели, то, скорее всего, на улице стало холоднее, и, вероятно, впереди будет гололедица.

Изменение шума протекторов и ощущение того, что автомобиль не едет, а "плывет" также говорит, что вы находитесь на обледенелом участке дороги.

Безопасность при гололеде на дороге зависит от того, насколько правильно и хладнокровно вы будете реагировать. ДЧС привел следующие рекомендации для автомобилистов:

запрещается резко тормозить и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что Ваш автомобиль вынесет с дороги;

не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны;

при преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не приходилось переключать передачу;

обязательно соблюдайте дистанцию;

не прибегайте к резким маневрам во время обгона;

в аварийной ситуации может помочь использование ручного тормоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010001-sneg-i-silnyy-veter-prognoziruyut-v-astane/