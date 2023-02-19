Снег, туманы и метели: непогода ожидается в понедельник в большинстве регионов Казахстана

Непогода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Метеорологи объявили штормовое предупреждение для большей части казахстанских регионов на понедельник, 20 февраля. Жителей предупреждают о вероятных метелях, тумане, гололедице и сильном ветре. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, на западе и севере Улытауской области ожидается низовая метель, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области вероятны снег и метель. Жителям севера и юга региона к тому же обещают туман и гололед. Скорость ветра на севере, востоке и юге области будет достигать 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются низовая метель, туман, гололед, утром и днем порывы ветра до 15-20 м/с.

В понедельник на севере, востоке и в центре Атырауской области, а также в городе Атырау – туман и гололед.

На западе и севере Карагандинской области прогнозируется низовая метель и сильный втер до 15-20 м/с, а ночью на юго-востоке региона – туман.

На севере Мангистауской области ожидается гололед, а на севере, западе, в центре области и в городе Актау вероятны туманы.

20 февраля на севере, востоке и в центре Актюбинской области метеорологи прогнозируют низовую метель и порывы ветра до 15 м/с, а ночью на юге и востоке региона ожидается гололед.

На юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах будет достигать 15-20 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель и порывы ветра до 15-20 м/с. Днем на западе региона – гололед.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем на юго-западе области прогнозируется низовая метель, гололед и ветер до 15-20 м/с.

На юге и востоке Павлодарской области, а также в областном центре ожидается туман.

На большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке, юге региона – низовая метель, туман. Днем на юге может образоваться гололед. Ветер на севере, востоке и юге области будет достигать 15-20 м/с.

20 февраля на севере Кызылординской области ожидаются туман и гололед.

В Астане временами прогнозируется низовая метель, на дорогах – гололедица. Утром и днем порывы ветра в столице могут доходить до 15-20 м/с.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 18 по 20 февраля 2023 года в городе Алматы и Алматинской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009996-sneg-tumany-i-meteli-nepogoda-ozhidaetsya-v-ponedelnik-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/