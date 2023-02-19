До +10 градусов поднимется температура воздуха в одном из мегаполисов Казхстана

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 19 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура. При этом жителям столицы все еще прогнозируют морозы. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается снег, но возможны прояснения. В столице прогнозируется -10…-12 градусов днем и -13…-15 градусов – ночью. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Алматинцам, по данным метеорологов, можно ожидать сегодня снег с дожем. Температура воздуха днем будет находиться на отметке в +1…+3 градуса, а ночью – опустится до -2…-4 градусов. Скорость ветра – 0-5 м/с.

Жителей Шымкента ожидает теплый и солнечный день – воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ночью же термометры покажут +1…+3 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Напомним, что на сегодняшний день штормовое предупреждение было объявлено практически во всех регионах страны. В большинстве регионов синоптики прогнозируют туманы, сильный ветер или гололед.

Как не получить травмы при гололеде

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму. Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами, как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

меняйте колеса автомобиля на зимние шины;

не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009959-do-10-gradusov-podnimetsya-temperatura-vozduha-v-odnom-iz-megapolisov-kazhstana/