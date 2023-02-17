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ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за ожидающихся осадков

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Люди гуляют на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям южной столицы из-за ожидающихся сильных осадков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департамент по ЧС, ссылаясь на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет", отметил, что в субботу, 18 февраля, в городе ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также туман и гололед.

"ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы", – обратились спасатели к алматинцам.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • Помните, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов.
  • Переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах.
  • Будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.).
  • Всегда смотрите перед собой и под ноги.
  • Следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора.
  • Не держите руки в карманах – это позволит вам удержать равновесие на гололеде.
  • Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Напомним, синоптики сообщили, что в предстоящие выходные сильные осадки ожидаются не только в Алматы, но и в ряде других регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009883-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-ozhidayuschihsya-osadkov/

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