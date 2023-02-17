Дождь, снег и сильный ветер обещают жителям крупных городов Казахстана

Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осадки прогнозируют синоптики в пятницу, 17 февраля, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы синоптики обещают днем снег с дождем, а ночью только снег. При этом температура воздуха в дневное время составит +5...+7 градусов, ночью в южной столице похолодает до -1...+1 градуса. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане сегодня ожидается выпадение снега, столбики термометров днем покажут -6...-8 градусов, ночью опустятся до -11...-13 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

Жителям Шымкента синоптики обещают дождь и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 23 м/с. Днем в третьем мегаполисе ожидается до 8-10 градусов тепла, ночью - до 0...+2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009765-dozhd-sneg-i-silnyy-veter-obeschayut-zhitelyam-krupnyh-gorodov-kazahstana/