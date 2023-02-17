Осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в выходные

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящие выходные - с 18 по 20 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По словам метеорологов, в выходные и в понедельник на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - этому будет способствовать влияние ложбины Западного циклона и атмосферных фронтальных разделов.

В некоторых регионах страны прогнозируется снег, на юге, юго-западе и юго-востоке республики также ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что в субботу, 18 февраля, в Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Почти по всей стране в ближайшие несколько дней ожидаются туман и усиление ветра. Жителей южных регионов предупреждают о гололеде, а на северной половине республики прогнозируют низовую метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009830-osadki-gololed-i-tuman-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/