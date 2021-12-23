Пробивка Абая в Алматы: открыто движение по мосту на пересечении с улицей Ашимова (фото)

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы открыли движение по мосту на пересечении проспекта Абая и улицы Ашимова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации акимата, протяженность эстакады составляет 396 метров, по 4 полосы в каждом направлении.

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Уточняется, что движение по участку от улицы Яссауи до улицы Береке осуществляется по нижнему слою покрытия с временной разметкой.

Полностью же завершить объект планируют до сентября 2022 года – будут выполнены работы по устройству съездов, благоустройству территории, строительству надземных пешеходных переходов, укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и другие.

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате уточнили, что до завершения устройства двух съездов с проспекта Абая движение транспорта на пересечении с улицей Ашимова временно организовано светофорным регулированием.

Мост на пересечении с улицей Ашимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в полиции Алматы рассказали, как изменилось движение по Абая в результате пробивки. Напомним, пробивка проспекта Абая ведется с улицы Момышулы до улицы Алатау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948279-probivka-prospekta-abaya-v-almaty-otkryto-dvizhenie-po-mostu-na-ulitse-ashimova-foto/