Как изменилось движение на проспекте Абая в Алматы после пробивки

Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Как изменилось движение на проспекте Абая в Алматы после его пробивки, рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Нурлан Аманбек, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Polisia.kz, пропускная способность проспекта увеличилась на 30%.

"Около недели назад в транспортную артерию города введены в эксплуатацию два новшества. Проведен первый промежуточный анализ, по результатам которого пробивка проспекта Абая улучшила пропускную способность на 30%, а строительство и запуск транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова – на 25%.

К слову, введение в действие указанной развязки позволило уменьшить количество конфликтных точек и увеличить пропускную способность, что благоприятно сказалось на экологической ситуации и дорожной безопасности в целом", - сообщил Нурлан Аманбек.

По его словам, после пробивки проспекта Абая от улицы Момышулы до границы города в западном направлении, полиция скорректировала режим работы светофоров на пересечении с улицами Саина и Момышулы.

Благодаря этому, удалось существенно снизить транспортную нагрузку по улицам Шаляпина, Жандосова и проспекту Райымбека.

Сейчас в Алматы ведутся работы по строительству еще нескольких развязок: на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинского тракта.

Также ведется пробивка улицы Саина, со строительством развязки на пересечении с улицей Монке би.

Напомним, движение на участке пробивки проспекта Абая открыто в канун Дня Независимости. Во время рабочего объезда участок осмотрел аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, 14 декабря было открыто движение по развязке на пересечении улицы Емцова и проспекта Рыскулова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947756-kak-izmenilos-dvizhenie-na-prospekte-abaya-v-almaty-posle-probivki/