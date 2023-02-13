Сильный ветер, метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Низовая метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов Казахстана об ухудшении погодных условий - в ряде областей объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра на севере Кызылординской области ожидаются туман, днем на севере, в центре области гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем в центре области 15-20 м/с.

14 февраля на севере и востоке Актюбинской области возможен туман. Днем на юге, в центре области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман и гололед. Днем на западе, юго-востоке области - низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, юго-востоке области 15-20 м/с.

На западе, юге и северо-востоке Мангистауской области синоптики пообещали низовую метель и гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, на западе, юге, северо-востоке области порывы до 15-20 м/с, ночью на западе области временами 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на западе возможна метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью 15 февраля в горных районах области, утром и днем 16-17 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области будет сильный дождь, в горных районах с переходом в снег. На юге области туман. 15-17 февраля на севере, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный днем 14 февраля на горных перевалах, 15-16 февраля на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Также с 21: 00 вторника, 13 февраля, до 21:00 среды, 14 февраля, по городу Семей в Абайской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009231-silnyy-veter-meteli-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/