Снег и усиление ветра пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 14-16 февраля. Жителей ряда регионов предупредили об осадках, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться атлантический циклон.

Как отметили специалисты метеослужбы, благодаря этому начало рабочей недели обещает быть облачной - пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью.

На западе и юге страны - в виде дождя и снега с сопровождением гололедных явлений.

16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, погода останется без осадков.

Помимо этого, на западе и юге Казахстана усилится ветер.

А вот в температурном фоне сильных изменений, согласно опубликованному прогнозу, не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009135-sneg-i-usilenie-vetra-poobeschali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/