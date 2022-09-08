В ЕНТ внесут изменения по двум предметам

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Директор Национального центра тестирования при Министерстве науки и высшего образования Руслан Емелбаев на своей официальной странице в Instagram рассказал об изменениях в ЕНТ.

Он подчеркнул, что качество вопросов на ЕНТ совершенствуется. Учитывая мнение экспертов и выпускников школ, были внесены изменения в предметы "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

"С целью углубленной оценки знаний абитуриентов, со следующего ЕНТ в одном варианте дисциплины "История Казахстана" будет 20 тестовых заданий (20 баллов): с 1-го по 10-й – тестовые задания с выбором одного правильного ответа, с 11-го по 20-й – тестовые задания на основе контекста (два контекста по пять вопросов).

Изменения коснутся и "Грамотности чтения". Теперь в его структуре 15 тестовых заданий (15 баллов) по 3 текста", – пояснил Емелбаев.

Кроме того, решено внести изменения в структуру заданий ЕНТ.

Во-первых, в тестовых заданиях с одним правильным ответом будет уменьшено количество вариантов с пяти до четырех.

Во-вторых, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов также уменьшится с восьми до шести.

"Мы уверены, что данное решение обеспечит высокую объективность оценки абитуриентов и позволит провести подробный статистический анализ", – написал глава центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986822-v-ent-vnesut-izmeneniya-po-dvum-predmetam/