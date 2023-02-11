Метель, снегопад и гололед ожидают казахстанцев в воскресенье

Метель. Иллюстративное фото: Sergei Krasnoukhov / TASS / Getty Images

"Казгидромет" представил прогноз погоды на воскресенье для регионов – в некоторых из них завтра ожидается снегопад, гололед и низовая метель. Приводим данные с официального сайта метеослужбы.

Абайская область:

температура воздуха – -5-10, на востоке области – -13 °C;

на западе, в центре области – снег, низовая метель.

Алматинская область:

температура воздуха – 0…-5, на севере области и в горных районах – -10 °C;

ожидается снегопад.

Акмолинская область:

температура воздуха – -12…-17, на западе области – -7 °C;

на западе, севере, востоке области – небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке области – туман.

Актюбинская область:

температура воздуха – -8-13, на юге, западе области – -4 °C;

без осадков. На западе, севере, в центре области – туман.

Атырауская область:

температура воздуха – -2…-7 °C;

на западе, севере области – небольшой снег. На севере, востоке области – туман.

Восточно-Казахстанская область:

температура воздуха – -5…-10, на востоке области – -13 °C;

на западе, севере области – снег, низовая метель.

Жамбылская область:

температура воздуха – 0…-5, на севере области, в горных районах – -10 °C;

без осадков. На юге, севере области, в горных районах – туман, гололед.

Жетысуская область:

температура воздуха – -4…+1, на севере области, в горных районах – -7-12 °C;

на севере области, в горных районах области – снег.

Западно-Казахстанская область:

температура воздуха – -1…-6, на западе области – +1 °C;

на севере, западе области – небольшие осадки (дождь, снег). На западе области – гололед.

Карагандинская область:

температура воздуха – -15…-20, на юге области – -12 °C;

на севере, востоке области – снег. На востоке области – низовая метель.

Костанайская область:

температура воздуха – -7…-12, на востоке области – -15 °C;

на севере области – небольшой снег, низовая метель. На западе области – туман.

Кызылординская область:

температура воздуха – -1…-6 °C;

без осадков. На юге области – туман.

Мангистауская область:

температура воздуха – 0…+5, на северо-востоке области – -3 °C;

на западе области – небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

Павлодарская область:

температура воздуха – -9…-14 °C;

на западе, севере, востоке области – небольшой снег.

Северо-Казахстанская область:

температура воздуха – -11…-16, на востоке области – -19 °C;

без осадков. На юге области – туман.

Туркестанская область:

температура воздуха – 0…+5, на севере, в горных районах – -3 °C;

без осадков. На юге, в предгорных районах области – туман.

Улытауская область:

температура воздуха – -8…-13 °C;

без осадков.

Ветер в регионах

В Западно-Казахстанской области порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с, в Уральске – 18 м/с. Также ветер усилится в Восточно-Казахстанской (15-20 м/с), Карагандинской (18 м/с) и Мангистауской областях (15-18 м/с). А в Жамбылской области порывы ветра могут достигать опасных 24-29 м/с.

Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, сила ветра от 15 до 20 м/с характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009028-metel-snegopad-i-gololed-ozhidayut-kazahstantsev-v-voskresene/