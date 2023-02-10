Снег и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане в эти выходные

Зима. Иллюстративное фото: Stanislav Krasilnikov / Contributor / Getty Images

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать казахстанцам в предстоящие выходные - в Казахстане ожидаются осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По словам специалистов, в ближайшие три дня, с 11 по 13 февраля, на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода.

На большей части территории страны ожидается снег, усиление ветра с порывами от 15 до 23 м/с и туман.

В Туркестанской и Жамбылской областях в субботу и в воскресенье прогнозируют сильный ветер – до 30 м/с и более.

На севере и северо-западе ожидается сильный ветер с низовой метелью, а на западе, юге и юго-востоке будет гололед, предупреждают специалисты метеослужбы.

По их словам, резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до -17... -25 градусов, на юго-востоке – до -10... - 25 градусов

А на юге республики к концу данного периода температура днем повысится от - 5 ...+2 до + 3...+8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008919-sneg-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-eti-vyhodnye/