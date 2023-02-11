KZ

Снег выпадет в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

Опубликовано:

Машины едут по дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во всех трех городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте – температура воздуха 11 февраля останется со знаком "минус". И лишь в одном из них сегодня выпадет снег. Делимся прогнозом погоды с официального сайта метеослужбы "Казгидромет".

В главном городе республики, Астане, в субботу ожидается снегопад и переменная облачность, поднимется ветер (3-8 м/с) Температура воздуха составит от -13 до -15 градусов.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит -6 градусов.

В Шымкенте также ожидаются морозы, но в районе -8 градусов, и переменная облачность. Обойдется без осадков.

Погода в других городах

  • Актау: +2…+4 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Актобе: -7…-9 °C, облачно, небольшой снег;
  • Атырау: -6…-8 °C, облачно, без осадков, туман;
  • Жезказган: -13…-15 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Караганда: -12…-14 °C, облачно, без осадков;
  • Кокшетау: -13…-15 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Кунаев: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Костанай: -5…-7 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Кызылорда: -3…-5 °C, облачно, снег, гололед, метель;
  • Павлодар: -13…-15 °C, переменная облачность, небольшой снег;
  • Петропавловск: -14…-16 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Семей: -10…-12 °C, переменная облачность, снег;
  • Талдыкорган: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Тараз: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков, временами – туман, гололед;
  • Туркестан: -1…+1 °C, переменная облачность, без осадков;
  • Уральск: -6…-8 °C, переменная облачность, без осадков, утром – туман;
  • Усть-Каменогорск: -10…-12 °C, переменная облачность, снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008986-sneg-vypadet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.