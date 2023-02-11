Снег выпадет в одном из мегаполисов Казахстана в субботу
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Во всех трех городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте – температура воздуха 11 февраля останется со знаком "минус". И лишь в одном из них сегодня выпадет снег. Делимся прогнозом погоды с официального сайта метеослужбы "Казгидромет".
В главном городе республики, Астане, в субботу ожидается снегопад и переменная облачность, поднимется ветер (3-8 м/с) Температура воздуха составит от -13 до -15 градусов.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит -6 градусов.
В Шымкенте также ожидаются морозы, но в районе -8 градусов, и переменная облачность. Обойдется без осадков.
Погода в других городах
- Актау: +2…+4 °C, переменная облачность, без осадков;
- Актобе: -7…-9 °C, облачно, небольшой снег;
- Атырау: -6…-8 °C, облачно, без осадков, туман;
- Жезказган: -13…-15 °C, переменная облачность, без осадков;
- Караганда: -12…-14 °C, облачно, без осадков;
- Кокшетау: -13…-15 °C, переменная облачность, без осадков;
- Кунаев: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков;
- Костанай: -5…-7 °C, переменная облачность, без осадков;
- Кызылорда: -3…-5 °C, облачно, снег, гололед, метель;
- Павлодар: -13…-15 °C, переменная облачность, небольшой снег;
- Петропавловск: -14…-16 °C, переменная облачность, без осадков;
- Семей: -10…-12 °C, переменная облачность, снег;
- Талдыкорган: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков;
- Тараз: -2…-4 °C, переменная облачность, без осадков, временами – туман, гололед;
- Туркестан: -1…+1 °C, переменная облачность, без осадков;
- Уральск: -6…-8 °C, переменная облачность, без осадков, утром – туман;
- Усть-Каменогорск: -10…-12 °C, переменная облачность, снег.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008986-sneg-vypadet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/