Дорожные нарушения на 100 млн тенге выявил "Сергек" в Астане

Камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным за прошлый год, в Астане при помощи системы видеонаблюдения "Сергек" было выявлено несколько тысяч правонарушений на сумму свыше 100 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы ДП Астаны.

В Департаменте полиции Астаны отметили, что функция фиксации правонарушений по части 1 статьи 599 КРКоАП (проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) внедрена с прошлого года.

"За прошлый год камерами АПК "Сергек" было выявлено порядка 5 тысяч нарушений на сумму более 100 млн тенге, по которым взыскано порядка 80 млн тенге.

Фиксация нарушения происходит за счет подключения контролеров сигнала светофора к АПК "Сергек". При включении запрещающего сигнала светофора происходит фиксация, уведомление правонарушителей происходит на общих основаниях (посредством SMS-уведомлений, заказных писем по месту жительства, а также непосредственного вручения должностными лицами) в порядке части 4-1 статьи 743 КРКоАП", – сообщили в ДП столицы.

Напомним, в начале февраля новые "Сергеки" появились на патрульных авто у полиции в Алматы. Позже в МВД рассказали, сколько нарушений на дорогах в городе уже выявил новый комплекс "Сергек – Патруль".

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Согласно части 1 статьи 599 КРКоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 607 настоящего Кодекса, влечет штраф в размере 10 МРП (более 30 тысяч тенге).

Система видеонаблюдения "Сергек" - это интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, которая выявляет нарушения на дорогах и улицах города, говорится на официальном сайте компании.

Один комплекс состоит из одной или нескольких камер. Изображения с данных камер общего наблюдения передаются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут отслеживать ситуацию и принимать меры в случае необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008998-dorozhnye-narusheniya-na-100-mln-tenge-vyyavil-sergek-v-astane/