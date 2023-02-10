Снегопад в Алматы: как в южной столице борются с последствиями непогоды (видео)

Спецтехника чистит улицы от снега в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы со вчерашнего дня продолжается снегопад. За ночь в городе выпало 15 сантиметров снега, в горных районах - 20 сантиметров, сообщает официальный Telegram-канал акимата Алматы.

После часа ночи коммунальный службы мегаполиса приступили к уборке улиц.

С трех часов ночи организовано 19 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. На 06:00 с улиц города вывезено 390 кубических метров снега.

Дороги города посыпают противогололедными материалами - на 06:00 использовано 2380 тонн таких материалов.

"Идут работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов", - подчеркнули в ведомстве.

Ночью очисткой улиц занимались 339 дорожных рабочих и 462 единицы техники, утром число рабочих увеличили до 1115, а техники - до 524 единиц.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

"Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров", - обратились к алматинцам в акимате.

Отметим, сегодня во всех трех мегаполисах Казахстана ожидаются снег и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008824-snegopad-v-almaty-kak-v-yuzhnoy-stolitse-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody-video/