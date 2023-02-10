Уроки для школьников переведены в онлайн-формат в двух регионах Казахстана

Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

В некоторых регионах Казахстана из-за непогоды занятия для школьников переведены в онлайн-формат. В частности, ученики начальных классов столичных школ сегодня будут заниматься из дома.

Как сообщает Управление образования Астаны в своем Instagram-аккаунте, в связи с ухудшением погодных условий 10 февраля 2023 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

На дистанционное обучение переведены также ученики младших классов Павлодарской области. В новостном Instagram-аккаунте tipavlo.dar сообщается, что занятия для предшкольных классов и учащихся 1-4 классов первой смены пройдут в онлайн-режиме.

Отметим, в столице сегодня ожидается -11...-13 градусов мороза, снег и сильный ветер. Непогода ждет и жителей других мегаполисов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008819-uroki-dlya-shkolnikov-perevedeny-v-onlayn-format-v-dvuh-regionah-kazahstana/