Снег и сильный ветер ожидаются в трех мегаполисах Казахстана

Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 10 февраля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидаются осадки в виде снега и мороз. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов днем и -11...-13 градусов ночью. В южной столице ожидается усиление ветра до 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с.

В Астане также ожидается снег, температура воздуха днем составит -13...-15 градусов, ночью похолодает до -20...-22 градусов. Скорость ветра в столице составит 7-12 м/с.

Осадки в виде снега ожидаются и в Шымкенте. Здесь термометры днем покажут -3...-5 градусов, ночью - 8-10 градусов мороза. Горожан также предупреждают об усилении ветра до 8-13 метров в секунду с порывами до 17-22 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008816-sneg-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-treh-megapolisah-kazahstana/