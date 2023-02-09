Дождь и снег пообещали в крупных городах Казахстана

Осадки. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в крупных городах Казахстана сегодня, 9 февраля. Согласно прогнозу, в Алматы, Астане и Шымкенте выпадут осадки, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в четверг ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. Скорость ветра в южной столице будет от 2 до 7 м/с.

В Астане, согласно прогнозу, сегодня пройдет снег. Стоит отметить, что осадки будут кратковременными. Днем похолодает до -13...-15 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидаются кратковременные осадки - синоптики пообещали, что пройдет дождь с переходом в снег. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса со знаком "плюс". Также в городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с, однако местами порывы будут достигать 17-22 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008644-dozhd-i-sneg-poobeschali-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/