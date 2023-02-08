Без света и интернета остались жители Атырау из-за сильного снегопада

Снегопад обрушился на Атырау. Фото: azh.kz

Снегопад обрушился на Атырау, из-за чего сразу несколько микрорайонов и ближайших к городу сел остались без электричества. А на участках республиканских трасс ограничили движение общественного транспорта, передает "Хабар 24".

В связи с аномальной погодой в учебных заведениях города школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Сейчас в Атырау идет массовая уборка снега. Очищаются подъездные пути к селам Дамбы, Талкайран и Еркинкала.

Ранее несколько микрорайонов остались без света из-за непогоды, однако сейчас, как сообщает телеканал, подача электроэнергии возобновлена.

По словам чиновников, за три-четыре дня город полностью очистят от снега.

"За последние 6-7 лет такое впервые, чтобы в Атырау выпало так много снега. В данное время по городу в уборке улиц задействовано 76 единиц техники. Уже вывезено две тысячи кубометров снега. Работа продолжается", – сказал аким Атырау Мейрим Калауи.

Тем временем, как передает "Ак Жайык", некоторые горожане жалуются на отключение в домах интернета.

Отмечается, что нынешний снегопад и неизбежная после этого оттепель могут подтопить многие районы Атырау, не имеющего дренажной системы. В такой ситуации на помощь местным жителям приходят спецмашины "Атырау облысы Су Арнасы" и "Спецавтобазы", но, практика показывает, это не спасает людей от порчи имущества.

Заместитель акима области Жасулан Бисембиев сообщил, что в день отключения количество звонков в службу 109 увеличилось в 50 раз, передает портал "Мой город".

"В настоящее время возобновлено движение на трассе Атырау – Астрахань. Остальные автомобильные дороги республиканского значения на территории области открыты для всех транспортных средств. О каких-либо изменениях будет сообщено дополнительно", – сообщили изданию в полиции.

Кроме того, непогода затруднила движение на дорогах Атырау, образовались пробки, 24 светофора вышли из строя, отключились камеры "Сергек", поэтому правонарушения временно не фиксируются.

Мейирим Калауи сообщил, что к уборке социальных объектов города и центральных проспектов, а также центрального моста привлечено 76 единиц техники и 250 дорожных рабочих. Вывезено уже 2 тыс. кв. м. снега.

Между тем жители частного сектора расчищают снег сами, не дожидаясь рабочих.

Сегодня мы писали, что снегопад в Астане стал причиной сбоев в работе общественного транспорта. В акимате столицы сообщили, что работа по уборке снега и наледи ведется круглосуточно. Коммунальные службы функционируют в двухсменном режиме во всех четырех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008638-zakryty-dorogi-i-otklyuchen-svet-nebyvalyy-snegopad-obrushilsya-na-atyrau-video/