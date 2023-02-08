Почти часовые задержки автобусов в Астане объяснил перевозчик

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Астане стал причиной сбоев в работе общественного транспорта. Компания City Transportation Systems на своей странице в Instagram обратилась к жителям столицы.

"В настоящее время имеются задержки автобусных маршрутов до 50 минут из-за заторов на улицах города. Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов", – объяснили задержки автобусов в CTS.

В компании добавили также, что коммунальные службы в усиленном режиме убирают снег со столичных улиц.

Сегодня в Астане, как и в предыдущие три дня, идет снег, температура воздуха будет держаться в диапазоне -15...-21 градуса.

Согласно данным Gismeteo, в ближайшие два дня осадки прекратятся, однако с субботы, 11 февраля, астанчан вновь ожидают снегопады.

Ранее акимат Астаны сообщал в своем Instagram-аккаунте, что в столице ведется круглосуточная работа по уборке снега и наледи. Коммунальные службы функционируют в двухсменном режиме во всех четырех районах города.

В снегоуборочных работах задействовано 2,1 тыс. дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники. "С начала зимнего периода из столицы вывезли почти 3 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершили более 236 тыс. рейсов", – отмечали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008514-pochti-chasovye-zaderzhki-avtobusov-v-astane-obyasnil-perevozchik/