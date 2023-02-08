СпецЦОНы вновь поменяют график работы в некоторых городах Казахстана
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В связи с уменьшением обращений по вопросам легализации график работы спецЦонов был изменен, об этом говорится на сайте госкорпорации "Правительство для граждан".
Согласно информации, спецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00.
Однако в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним – в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 14:00.
Отмечается, что в новом режиме центры будут работать до 6 марта. Об изменениях сообщат дополнительно.
Напомним, с 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных авто. До 1 июля владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их по "льготным" правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).
В связи с этим Госкорпорацией было принято решение об изменении графика работы спецЦОНов, участвующих в этом процессе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008629-spetstsony-vnov-pomenyayut-grafik-raboty-v-nekotoryh-gorodah-kazahstana/