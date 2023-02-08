Дождь, туман и мороз до 25 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В среду, 8 февраля, в Шымкенте и Алматы ожидается плюсовая температура, а жителей Астаны предупреждают о морозе. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов, ночью температура опустится до -1...-3 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

Осадков в южной столице не ожидается, однако из-за сильного тумана в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение.

В Астане сегодня днем ожидается выпадение снега, температура воздуха при этом опустится до -15...-17, ночью похолодает еще сильнее - до -23...-25 градусов. Помимо мороза, в столице ожидается усиление ветра до 5-10 м/с.

В Шымкенте вновь ожидается дождь, термометры днем покажут +12...+14 градусов, ночью - до +2...+4 градусов. Из-за сильного ветра в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра здесь составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008470-dozhd-tuman-i-moroz-do-25-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/