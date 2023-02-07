"Посмотрите, где играют дети": Смаилов раскритиковал дворы домов по госпрограмме

Двор и детская площадка. Показанное на заседании правительства фото: пресс-служба премьер-министра РК

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал обустройство дворов в домах, построенных по госпрограмме в разных регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хочу отдельно остановиться на вопросе построенных домов по госпрограмме жилищного строительства. Государство выделяет значительные средства на строительство жилья.

Но покажите фотографии этих дворов. Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно: примерно такая же картина везде!

Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и устранить все недочеты. И сделать это надо оперативно", – заявил Смаилов.

Дом, построенный по госпрограмме. Показанное на заседании правительства фото: пресс-служба премьер-министра РК

Акимам премьер также поручил заблаговременно обеспечить выделение земельных участков для строительства, разрабатывать проектную документацию и подведение инфраструктуры.

Детская площадка. Показанное на заседании правительства фото: пресс-служба премьер-министра РК

Двор близ домов, построенных по госпрограмме. Показанное на заседании правительства фото: пресс-служба премьер-министра РК

Двор близ домов, построенных по госпрограмме. Показанное на заседании правительства фото: пресс-служба премьер-министра РК

Ранее на заседании правительства вице-премьер – министр торговли Серик Жумангарин рассказал, в каких регионах сильнее всего подорожали продукты питания.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что задача правительства сейчас – удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 10%.

Между тем глава Бюро нацстатистики заявил, что в Казахстане приступили к реализации проекта по сбору данных о ценах с фискальных чеков, как это делают в европейских странах для подсчета инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008367-posmotrite-gde-igrayut-deti-smailov-raskritikoval-dvory-domov-po-gosprogramme/