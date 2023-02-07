Отслеживать цены на товары в Казахстане теперь будут иначе

Чек. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании правительства глава Бюро нацстатистики сообщил, что в Казахстане приступили к реализации проекта по сбору данных о ценах с фискальных чеков, как это делают в европейских странах для подсчета инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Бюро нацстатистики Жандос Шаймарданов сообщил, что в настоящее время специалисты записывают цены в регионах вручную – они ведут бумажные дневники.

Для упрощения сбора данных в начале 2023 года будет запущено мобильное приложение – с его помощью можно будет считывать штрих-коды и изображения товаров.

Также отслеживать цены начнут через фискальные чеки.

"Приложение не исключит в полной мере человеческий фактор. В связи с этим одним из приоритетных направлений бюро является использование альтернативных источников, в данном случае – фискальных чеков.

Ряд европейских стран использует этот источник для подсчета инфляции. Мы также приступили в реализации аналогичного проекта в Казахстане. (…) Мы поэтапно расширим перечень распознаваемых товаров и услуг. Чтобы полноценно перейти на фискальные данные при расчете инфляции, нужно внедрение единого каталога товаров и услуг", – сообщил Шаймарданов.

Он добавил, что сейчас в Казахстане продолжают собирать данные о ценах традиционным методом, но параллельно ведут экспериментальный расчет на основе фискальных чеков.

Ранее вице-премьер – министр торговли Серик Жумангарин на заседании кабмина рассказал, в каких регионах сильнее всего подорожали продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008364-v-kazahstane-nachnut-otslezhivat-tseny-tovarov-cherez-fiskalnye-cheki/