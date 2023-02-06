Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за землетрясений в Турции

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с разрушительными землетрясениями, произошедшими сегодня, 6 февраля, в Турции. В своем официальном Telegram-канале авиаперевозчик предложил перебронировать билеты на рейсы в Стамбул и Анталию.

В сообщении говорится, что Air Astana предлагает пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Казахстана в Стамбул и Анталию и обратно до 6 февраля текущего года включительно, однократное бесплатное перебронирование по тому же классу на рейсы до 15 марта либо полный возврат стоимости билетов.

"Air Astana выражает глубокие соболезнования близким и родным погибших во время землетрясения в Турции. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления всем пострадавшим", – сообщила пресс-служба авиакомпании.

В Air Astana добавили, что по поводу перебронирования или возврата билетов можно обратиться по месту приобретения либо на сайт Help.airastana.com.

Напомним, в ночь на 6 февраля в окрестностях города Газиантепа в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались еще в нескольких провинциях, а также в Сирии и Ливане. Разрушены порядка 2,8 тыс. зданий.

Позднее нем, в 16:24 по времени Астаны, в центральной части Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Новые толчки ощущались также в Сирии — в Дамаске, Латакии и других провинциях. СМИ сообщают также, что толчки почувствовали и жители Батуми, Грузии.

По последним данным, число погибших в результате мощных землетрясений на юго-востоке Турции возросло в понедельник до 1121.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008270-aviakompaniya-air-astana-obratilas-k-passazhiram-iz-za-zemletryaseniy-v-turtsii/