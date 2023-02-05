Снег с дождем ожидается в мегаполисах Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 5 февраля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидаются осадки. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно сообщению синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются в виде снега с дождем, при этом столбики термометров днем покажут от +3 до +5 градусов, ночью температура опустится до -3...-5 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

Почти такая же погода ожидается и в Шымкенте - здесь также прогнозируют снег с дождем, а столбики термометров днем поднимутся до +4...+6 градусов. Ночью в мегаполисе похолодает до -2...-4 градусов. Кроме того, горожан предупреждают об усилении ветра до 5-10 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается снег и сильный ветер со скоростью до 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит -5...-7 градусов, а ночью -15...-17 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008064-sneg-s-dozhdem-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/