Из-за сильного дождя и тумана в регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В субботу, 4 февраля, в 13 регионах Казахстана ожидается непогода, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

С 4 по 10 февраля штормовое предупреждение объявлено на юге Казахстана - в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях. Из-за сильного дождя, снега, обильного снеготаяния, формирование талого и склонового стока, а также ослабления ледовых явлений ожидается подъем уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Между тем на юге, западе, в центре Кызылординской области и областном центре завтра ожидается гололед и туман.

Из-за гололеда штормовое предупреждение объявлено также в Атырауской области и Актау, а жителей Акмолинской, Западно-Казахстанской области и Северо-Казахстанской областей предупреждают о сильном тумане.

Туман и гололед ожидаются в субботу и в Алматы. Здесь также объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем в Мангистауской, Улытауской и Карагандинской областях синоптики прогнозируют низовые метели и гололед.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в стране в ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008015-iz-za-silnogo-dozhdya-i-tumana-v-regionah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/