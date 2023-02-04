До 10 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали о погоде на 4 февраля в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов ожидается до 10 градусов тепла. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".
В Астане 4 февраля ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха будет в районе -8...-10 градусов. Скорость ветра: 5-10 метров в секунду.
В Алматы в субботу синоптики обещают дождь. Дневная температура может достичь +4...+6 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте специалисты прогнозируют дождь со снегом. При этом температура днем повысится до +8...+10 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.
Спасатели отмечают, что сильные дожди могут парализовать движение транспорта, заливать подземные переходы, складские помещения, с также способствовать интенсивному охлаждению и переохлаждению организма.
Правила поведения при сильном дожде:
- постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;
- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;
- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно смените их и согрейтесь;
- предпримите меры по предупреждению намокания запасов продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви;
- слушайте сообщения экстренных служб;
- если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните на единый номер 112 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007990-do-10-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/