До 10 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Женщина под зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде на 4 февраля в Астане, Алматы и Шымкенте. В одном из мегаполисов ожидается до 10 градусов тепла. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 4 февраля ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха будет в районе -8...-10 градусов. Скорость ветра: 5-10 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики обещают дождь. Дневная температура может достичь +4...+6 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте специалисты прогнозируют дождь со снегом. При этом температура днем повысится до +8...+10 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что сильные дожди могут парализовать движение транспорта, заливать подземные переходы, складские помещения, с также способствовать интенсивному охлаждению и переохлаждению организма.

Правила поведения при сильном дожде:

постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

в случае намокания одежды и обуви незамедлительно смените их и согрейтесь;

предпримите меры по предупреждению намокания запасов продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви;

слушайте сообщения экстренных служб;

если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните на единый номер 112 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007990-do-10-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/