Раннюю весну предвещают синоптики в Алматы

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Директор департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Адель Ахметов во время в РСК сообщил, что по предварительным прогнозам в Алматы ожидается ранняя весна. Он также рассказал, как изменилась температура воздуха в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Аделя Ахметова, в первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до 2-7°С, днем – до 10-15°С. В среднем температура превысит климатическую норму на один градус. Более детализированный прогноз на март 2023 года будет выпущен 15 февраля.

Он также сообщил, что в Алматы заметно повышается температура приземного воздуха. С 1976 года средняя годовая температура повышается со скоростью около 0,5°С каждые 10 лет. Сильнее всего повышается температура в марте – на 1,3 °С каждые 10 лет, а также в феврале – на 1,3 °С каждые 10 лет.

Кроме того, в Алматы сокращается число дней с температурой ниже нуля и со значительными морозами (ниже минус 20°С) и увеличивается число жарких дней с температурой выше 30‑35°С.

"К отрицательным моментам можно отнести, что норма среднемесячной температуры марта составляет 2,7°С. Именно в марте происходит переход от отрицательных температур к положительным. И именно в этом месяце самая значительная тенденция к повышению температуры.

В этом случае все чаще можно ожидать высоких темпов таяния, накопленного за холодный период снега. Кроме того, в Алматы увеличивается повторяемость волн тепла. Следовательно, в конце зимы-начале весны увеличивается риск перехода от отрицательных температур к положительным", — объяснил представитель "Казгидромета".

Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни. Также госметеослужба публиковала консультативный прогноз погоды на февраль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007937-rannyuyu-vesnu-predveschayut-sinoptiki-v-almaty/