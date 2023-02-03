Снег, дождь и морозы ожидаются в казахстанских мегаполисах
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В пятницу, 3 февраля, в Алматы ожидается снег, в Шымкенте дождь, а в Астане - мороз. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня ожидается снег, при этом днем термометры покажут +4...+6 градусов, а ночью температура опустится до -1...-3 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.
В Астане сегодня осадков не будет, но горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -8...-10 градусов, ночью похолодает до -19...-21 градуса.
В Шымкенте вновь прогнозируют дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +9...+11 градусов, ночью в третьем мегаполисе похолодает до +1...-1. Горожан также предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007853-sneg-dozhd-i-morozy-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/