Снег, дождь и морозы ожидаются в казахстанских мегаполисах

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 3 февраля, в Алматы ожидается снег, в Шымкенте дождь, а в Астане - мороз. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня ожидается снег, при этом днем термометры покажут +4...+6 градусов, а ночью температура опустится до -1...-3 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 0-5 метров в секунду.

В Астане сегодня осадков не будет, но горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит -8...-10 градусов, ночью похолодает до -19...-21 градуса.

В Шымкенте вновь прогнозируют дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +9...+11 градусов, ночью в третьем мегаполисе похолодает до +1...-1. Горожан также предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007853-sneg-dozhd-i-morozy-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/