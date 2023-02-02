Дождь и до +10 градусов тепла ожидается в Алматы и Шымкенте

Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 2 февраля, в Алматы и Шымкенте ожидается дождь, а в Астане прогнозируют мороз. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем термометры покажут +6...+8 градусов, а ночью похолодает до 0...-2 градусов. При этом в южной столице ожидается дождь и небольшое усиление ветра до 2-7 метров в секунду.

Похожая погода ждет жителей Шымкента: здесь сегодня также ожидается дождь, температура воздуха составит +8...+10 градусов, а скорость ветра - 8-13 м/с с порывами до 17-22 м/с. При этом ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

В Астане сегодня днем прогнозируют -10...-12 градусов, а ночью - от -23 до -25 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 м/с. Осадков не ожидается.

Напомним, в четырех регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007693-dozhd-i-do-10-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-almaty-i-shymkente/