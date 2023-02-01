Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех областях страны – ожидаются туман и гололед, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, завтра, 2 февраля, на востоке Актюбинской области ожидается туман. Скорость ветра с порывами составит 17 м/с.

На западе, юге, востоке Мангистауской области будет туман, а на севере и востоке региона на дорогах ожидается гололедица. В Актау завтра утром синоптики обещают туман.

Завтра туман также будет на северо-западе и в центре Западно-Казахстанской области.

А в центре Кызылординской области вместе с туманом ожидается и гололед. При этом в Кызылорде ночью и утром пройдут сильные осадки (преимущественно дождь), временами будет туман и гололед.

Добавим, что, согласно информации на сайте электронного правительства eGov.kz, для предотвращения вероятности получения травмы при гололеде необходимо:

одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен);

обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

при движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус);

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падают у стен зданий;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;

если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;

гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007690-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-chetyreh-oblastyah-kazahstana/