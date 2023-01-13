Улицы перекроют в Алматы из-за съемок фильма. Несколько автобусов изменят маршрут

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 15 по 19 января в Алматы будут проходить съемки художественного фильма, из-за чего несколько улиц будут перекрыты, а ряд автобусов изменит маршруты, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

В ведомстве предоставили график перекрытия улиц:

15 января с 10 до 14.00 – ул. Жибек Жолы от ул. Бузурбаева до Парка им. Горького;

16 января с 19 до 02.00 – ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева;

18 января с 01.00 до 06.00 ул. Богенбай батыра от ул. Достык до ул. Уалиханова;

18 января и 19 января с 03.00 до 07.00 – ул. Курмангазы от ул. Назарбаева до ул. Тулебаева.

Ранее горожан уже предупреждали, что съемки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, громких звуков, хлопков и большого количества массовки.

"Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях.

В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу", - говорится в сообщении управления.

Из-за перекрытых улиц некоторые автобусы изменят свои маршруты:

с 19:00 16 января до 02:00 17 января

№124, 45, 79 в южном направлении: пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№22 – в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауезова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№32, 205 в северном направлении: ул. Сулейменова – пр. Алтынсарина – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауезова – ул. Сатпаева – пр. Алтынсарина – ул. Сулейменова – далее по схеме;

ТП11 в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауезова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауезова – ул. Жандосова – далее по схеме;

№31 в южном направлении: ул. Саина – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – пр. Аль-Фараби – ул. Саина – далее по схеме;

№135 в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жандосоава – далее по схеме;

18 января с 03.00 до 07.00

№112 в восточном направлении: ул. Курмангазы – пр. Абылай Хана – пр. Абая - пр. Достык – ул. Кунаева – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№12 в Южном направлении: пр. Абылай Хана – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005323-ulitsy-perekroyut-v-almaty-iz-za-semok-filma-neskolko-avtobusov-izmenyat-marshrut/