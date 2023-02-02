Отслеживать, что происходит на 80% территории Алматы, смогут уже в этом году, заявил Досаев

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На форуме Digital Almaty аким Ерболат Досаев заявил, что уже в этом году система единого видемониторинга охватит 80% территории Алматы – ранее сообщалось, что с помощью видеокамер в городе операторы будут отслеживать события в онлайн-режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаев заявил, что к осени этого года в Алматы начнут создавать "цифровой двойник города" по аналогии таких же проектов в Сингапуре и Шанхае.

"Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом. Это Единое хранилище данных города, Единая платформа геоаналитики.

Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. Это не цифровизация ради цифровизации, а создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности горожан и гостей города", – заявил аким города.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что функцию распознавания лиц внедрят в системы видеонаблюдения в Алматы. Год назад власти города обещали установить еще три тысячи камер видеонаблюдения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007730-otslezhivat-chto-proishodit-na-80-territorii-almaty-smogut-uzhe-v-etom-godu-zayavil-dosaev/