Функцию распознавания лиц внедрят в системы видеонаблюдения в Алматы

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Функцию распознавания лиц внедрят в алматинские системы видеонаблюдения, такое новшество предусмотрено в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в Алматы планируется установить до 7 тысяч камер видеонаблюдения в социальных объектах, которые до сих пор не были ими охвачены. Также ожидается, что для оперативного реагирования при поиске подучетных и пропавших лиц, обеспечения безопасности в аэропорту, вокзалах и в местах массового скопления людей, с 2026 года во все системы видеонаблюдения будет интегрирована функция видеоаналитики и распознавания лиц.

Кроме того, к 2027 году система видеонаблюдения будет расширена за счет установки камер на всех уязвимых в террористическом отношении объектах и во дворах многоквартирных жилых комплексов.

Видеоизображения с камер будут выведены в ЦОУ Департамента полиции Алматы. Это позволит отслеживать наличие потенциальных угроз и оперативно реагировать на них. В частности, речь идет о распознавании дыма, огня, оставленных предметов.

Помимо того, предусматривается внедрение элементов концепции «Vision Zero» для снижения аварийности на дорогах Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987343-funktsiyu-raspoznavaniya-lits-vnedryat-v-sistemy-videonablyudeniya-v-almaty/