Дождь, сильный ветер и плюсовая температура ожидаются в мегаполисах Казахстана

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В среду, 1 февраля, в Алматы и Астане ожидается погода без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о дожде. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, по прогнозам синоптиков, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла, а ночью похолодает до -3...-5. Осадков в южной столице сегодня не будет, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане, как и в Алматы, сегодня ожидается погода без осадков, термометры днем покажут -12...-14 градусов, а ночью - от -20 до -22. Скорость ветра составит 1-6 м/с.

Жителям Шымкента сегодня обещают дождь, сильный ветер скоростью 8-13 м/с и с порывами до 17-22 м/с. При этом столбики термометров в третьем мегаполисе днем поднимутся до +10...+12 градусов, ночью похолодает до +2...+4.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007541-dozhd-silnyy-veter-i-plyusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/