Какой праздник чаще всего отмечают в казахстанских семьях, показал опрос

Люди за столом. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК сообщили об итогах социального опроса на тему "Казахстанские семьи 2022" - благодаря ему удалось выяснить, какой праздник чаще всего отмечают в казахстанских семьях, передает корреспондент NUR.KZ.

"В процессе социологического исследования мы задавали вопрос респондентам о семейных традициях. Большое количество респондентов отмечают, что чаще всего празднуют в кругу семьи и близких людей день рождения. Следом уже идет национальные и государственные праздники", – сообщила глава Центра изучения института Жулдыз Батталова.

В докладе спикера отмечается, что около трети опрошенных семей имеют традицию организовывать семейные обеды и религиозные обряды.

При этом традиция совместных путешествий находится на низком уровне – ее подтвердили лишь 0,25 респондентов.

Отметим, что в соцопросе приняли участие 1200 человек во всех регионах Казахстана.

Также опрос выявил, что в городах страны стали реже заключать браки, а работающие казахстанские мамы испытывают чувство вины за то, что мало проводят времени с детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007666-kakoy-prazdnik-chasche-vsego-otmechayut-v-kazahstanskih-semyah-pokazal-opros/