Мамы в Казахстане чувствуют вину из-за мало проведенного времени с детьми, заявила эксперт

Семья. Иллюстративное фото: Vera Livchak/Getty Images

В Казахстане провели социологическое исследование на тему "Казахстанские семьи 2022", в которое включили вопрос ответственности родителей при воспитании детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Опрос граждан показал, что с детьми в нашей стране больше времени проводят мамы, однако работающие мамы испытывают чувство вины.

"Казахстанские мамы часто чувствуют себя виноватыми из-за того, что они не могут проводить время со своими детьми из-за работы: с одной стороны, необходимо улучшить материальное положение, чтобы удовлетворить потребности ребенка, а с другой - проводить с ребенком как можно больше времени", - сообщила глава Центра изучения института Жулдыз Батталова.

Исследование также показало, что регулярность времяпрепровождения с детьми у женщин в Казахстане составляет 44,5%, у мужчин - 25,6%.

"Рассматривая результаты опроса в гендерном разрезе, мы видим, что именно женщины находятся с детьми постоянно.

При этом каждый день стараются собраться вместе 17,6% мужчин и 11% женщин. Каждые выходные и праздники проводят вместе 11% мужчин и 10,4% женщин.

Эти данные подтверждают, что идеология интенсивного родительства реализуется, как правило, женщинами, а не мужчинами, и именно женщины несут ответственность за психоэмоциональное благополучие семьи", - добавила спикер.

Отмечается, что для исследования на тему "Казахстанские семьи-2022" были опрошены 1200 человек из городов и сел в 17 регионах страны.

Напомним, ранее глава Центра изучения института семьи сообщила, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007665-mamy-v-kazahstane-chuvstvuyut-vinu-iz-za-malo-provedennogo-vremeni-s-detmi-zayavila-ekspert/