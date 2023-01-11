Прием документов на получение стипендии "Болашак" стартовал в Казахстане

Выпускница. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане начался прием документов для присуждения международной премии "Болашак". Первый этап из четырех продлится до 27 января, передает

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" будет проводиться в четыре этапа:

первый этап продлится до 27 января;

второй этап – с 3 апреля по 28 апреля;

третий – с 5 июня по 7 июля;

четвертый – с 17 июля по 15 сентября 2023 года.

Конкурсный отбор пройдет с 20 января по 31 декабря 2023 года. Заявки принимаются через портал государственных услуг - EGov.kz.

В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий. Перечень рекомендованных вузов включает в себя 236 университетов из 27 стран мира. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак" утверждена квотная категория "Инженерно-технические работники".

"Также введена льготная категория для медицинских работников. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, а также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы", - говорится в сообщении.

Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности.

В конкурсе на присуждение данной стипендии могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.

Напомним, что в конце декабря прошлого года был опубликован список обладателей международной стипендии "Болашак", куда попали 178 казахстанцев. В списке также оказался популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген. Он будет учиться в ведущем американском вузе New York Film Academy in Los Angeles.

Международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года, говорится на официальном сайте стипендии.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004934-priem-dokumentov-na-poluchenie-stipendii-bolashak-startoval-v-kazahstane/