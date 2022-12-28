Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

АО "Центр международных программ" опубликовал список обладателей международной стипендии "Болашак". В него попали 178 казахстанцев, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК.

"Решением Республиканской комиссии в третьем потоке этого года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам. Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 – в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" пройдут обучение 110 стипендиатов", – говорится в сообщении ведомства.

Полный список стипендиатов был опубликован на официальном сайте Центра международных программ.

Теперь всем обладателям стипендии "Болашак" необходимо в течение 90 календарных дней со дня принятия решения о ее присуждении заключить договора с АО "Центр международных программ". С процессом заключения договоров можно ознакомиться здесь.

Отмечается, что в этом году в рамках поручения президента Казахстана был запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Теперь основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров.

Так, в 2022 году преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

Добавим, что как сообщается на сайте ЦМП, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании – осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003457-opublikovan-spisok-obladateley-stipendii-bolashak/