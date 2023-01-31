Дождь и плюсовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В последний день января в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а астанчан предупреждают о морозе. Актуальный прогноз на 31 января опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +2...+4 градуса днем и -5...-7 ночью. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане также осадков не ожидается, термометры днем покажут -11...-13 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -25...-27 градусов. Скорость ветра в столице составит 1-6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь, столбики термометров днем поднимутся до +7...+9 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до 0...-2 градусов. Кроме того, горожан предупреждают об усилении ветра до 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007371-dozhd-i-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana/