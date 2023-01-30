До +9 градусов ожидается в крупнейших городах Казахстана

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 30 января, в двух казахстанских мегаполисах - Алматы и Шымкенте - ожидается плюсовая температура, а астанчан предупреждают о морозе. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем столбики покажут от 0 до +2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -7...-9 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане днем термометры покажут -12...-14 градусов, а ночью похолодает до -21...-23 градусов. В столике, как и в Алматы, сегодня осадков не будет, однако горожан предупреждают об усилении ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня днем потеплеет до +7...+9 градусов, при этом ночью ожидается до -2...-4 градусов. Синоптики обещают жителям третьего мегаполиса погоду без осадков и небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007220-do-9-gradusov-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/