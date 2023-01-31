МНЭ: Сменившие до 18 лет гражданство дети не получат средства из Нацфонда

Девочка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, как будут распределять инвестдоход Нацфонда на спецсчета детей. При этом он отметил, что дети, сменившие до 18 лет гражданство Казахстана, этих денег не получат, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр нацэкономики Казахстана рассказал о некоторых параметрах распределения инвестдохода Нацфонда между детьми.

"Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, а они будут распределяться среди других детей.

Ребенок может уехать за границу, и если он не меняет при этом своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. Если при достижении 18 лет он все еще является гражданином РК, эти деньги за ним остаются", – пояснил Куантыров.

Глава МНЭ добавил, что получение первого дохода за 2022-й либо 2023 год за 18 лет планируется уже в следующем году.

"Эти средства будут выделены в текущем году, подготовлены на следующий год, и на следующий год их начислят. По итогам года у Нацфонда сложилась отрицательная доходность. И в такой ситуации, чтобы избежать этой проблемы, будем брать среднегодовой доход за 18 лет, так как он всегда складывался положительным", – резюмировал он.

Напомним, во время сентябрьского послания президент Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять половину инвестиционных доходов Нацфонда детям.

Позже пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

В декабре был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках данной программы.

При этом ранее сообщалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007413-mne-smenivshie-do-18-let-grazhdanstvo-deti-ne-poluchat-sredstva-iz-natsfonda/