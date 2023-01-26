"Обновить невозможно": о необходимости сноса панельных домов в Алматы заявил Досаев

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района города высказался об обновлении инженерной инфраструктуры в многоэтажках. По его словам, панельные дома исчерпали свой ресурс и требуют сноса, передает корреспондент NUR.KZ

Во время встречи с жителями Ауэзовского района к Ерболату Досаеву обратилась алматинка с просьбой сохранить исторический облик города.

"Пожалуйста, не трогайте центр. Это наша история. Алматы не должен быть застроен высотными домами. Мы ведь все понимаем, где мы находимся, и как это влияет на воздух в городе", — заявила жительница Алматы.

Аким города Ерболат Досаев ответил, что вчера началось обсуждение генплана Алматы до 2040 года. Пришло много заинтересованных общественных организаций и неравнодушных граждан. Он также добавил, что в прошлом году были приняты новые нормы, и с 2018 года принимаются нормы по ограничению точечной и уплотнительной застройки города. С прошлой осени все проекты рассматриваются градостроительным советом Алматы, который смотрит в том числе и на историю вопроса.

"Когда мы говорим о сохранении исторического центра, надо помнить, что там живут люди. И давайте вспомним, что пользуются они коммуникациями, которые были проведены даже не в 1960-х, а в 1940-х годах. А эти люди должны иметь те же блага цивилизации, которые имеют все остальные.

Мы постараемся сохранить исторический облик города, но модернизация будет происходить неминуемо", — заявил Досаев.

На заявление жительницы, что в Европе удается сохранять старые дома, аким Алматы отметил, что в Европе обновляют коммуникации.

"К сожалению, панельные дома обновлять невозможно. То, что построил наш АДК в свое время, уже считается историей. Но я считаю, их надо снести. Эти дома исчерпали свой ресурс. Больше 25 лет они не выдерживают. Это все те дома в микрорайонах, в которых мы выросли. В которых дюбель нельзя в стенку вогнать, вы знаете об этом.

Поэтому город будет обновляться. Исторический облик будем сохранять, но Программа реновации и модернизации инженерной инфраструктуры будет полностью проходить", — сказал Досаев.

Во время встречи с жителями Ауэзовского района аким Алматы также сообщил о том, что территория озера Сайран будет благоустроена в этом году.

Он также поручил выделить автобусную полосу на новом участке улицы Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006887-obnovit-nevozmozhno-o-neobhodimosti-snosa-panelnyh-domov-v-almaty-zayavil-dosaev/