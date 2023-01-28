Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу

Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 28 января, в столице пройдет снег. Тем не менее в Алматы и Шымкенте синоптики пообещали плюсовую температуру. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха составит -9…-11 градусов, а ночью – опустится до -15…-17 градусов. Скорость ветра в столице – 9-14 м/с.

В Алматы осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем в городе обещают +1…-1 градус, ночью же похолодает до -8…-10 градусов. Погода здесь будет практически безветренной – 0-5 м/с.

В Шымкенте днем будет держаться плюсовая температура – до +3…+5 градусов, а ночью столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Осадков также не прогнозируется. Скорость ветра в третьем мегаполисе страны составит 3-8 м/с.

Напомним, что метеорологи объявили штормовое предупреждение для нескольких регионов Казахстана на субботу.

Так, в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях ожидается туман, в Акмолинской и Северо-Казахстанской области прогнозируется низовая метель, а жителей Жетысуской и Павлодарской областей предупредили о сильном ветре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007125-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/