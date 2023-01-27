Снег и сильный ветер прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 27 января, в Шымкенте ожидается плюсовая температура, а в Астане синоптики прогнозирует снег и сильный ветер. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем термометры покажут -1...-3 градуса, а ночью похолодает до -10...-12 градусов. Осадков в южной столице не прогнозируется, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

Астанчан предупреждают о выпадении снега и усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. При этом температура воздуха в столице составит -8...-10 градусов днем и -13...-15 градусов ночью.

В Шымкенте ожидается до 2-4 градусов тепла днем и 8-10 градусов мороза ночью. Осадков здесь не будет, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что на сегодня в десяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006966-sneg-i-silnyy-veter-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/