Авария на водопроводе вновь произошла в Петропавловске

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Аким Петропавловска Руслан Анбаев на своей официальной странице в Instagram сообщил, что сегодня утром произошло повреждение на Юго-Восточном водопроводе города. Он подчеркнул, что вопрос восстановления находится на его личном контроле.

"В 07:00 28 января 2023 года произошло повреждение на Юго-Восточном водоводе Д=800 мм по улице 314 Стрелковой дивизии", – написал глава Петропавловска.

По его словам, из-за аварии было снижено давление в городской сети. Сейчас этот участок был локализован, а давление воды в городе восстанавливается.

До полного завершения работ под ограничение попадут:

поселок Рабочий;

микрорайон Береке;

Привокзальный район.

"Дополнительная информация будет сообщена позднее. Вопрос находится на моем личном контроле", – подчеркнул аким.

Происшествия на водопроводе Петропавловска

К сожалению, подобные аварии в последнее время в Петропавловске не редкость.

Напомним, что в середине декабря на той же улице произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. Тогда Анбаев заявлял, что все городские силы задействованы в ремонтных работах.

При этом 1 декабря в городе также произошла крупная авария на водопроводе. Без воды остались порядка 15 домов, детская областная больница, центр адаптации и ПХБК , АО "Севказэнерго".

Еще одно повреждение водопровода в Петропавловске случилось в начале ноября прошлого года на пересечении улиц Жумабаева и Абая. Тогда горожане публиковали видео в соцсетях и жаловались на отключение холодной и горячей воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007141-avariya-na-vodoprovode-vnov-proizoshla-v-petropavlovske/